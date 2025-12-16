Donald Trump, il capo dello staff della Casa Bianca: "Ha la personalità di un alcolizzato"

Donald Trump "ha la personalità di un alcolizzato", nonostante il presidente sia noto per essere astemio. A dirlo è la potente Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, in un'intervista a Vanity Fair. Wiles ha affermato che Trump governa con "l'idea che non ci sia nulla che non possa fare. Niente, zero, niente". "Gli alcolisti ad alto funzionamento, o gli alcolisti in generale, hanno una personalità esagerata quando bevono", ha spiegato. Il capo dello staff ha poi sottolineato che “potrebbe esserci un elemento” di ritorsione politica nei procedimenti contro i suoi oppositori politici.

"La gente potrebbe pensare che sembri vendicativo", ha detto in risposta a una domanda sul procedimento penale contro l'ex direttore dell'Fbi James Comey. "Non credo che si svegli pensando alla vendetta. Ma quando si presenta l'occasione, la coglie". Wiles ha affermato di aver cercato di convincere il presidente a porre fine al suo "regolamento dei conti" entro i primi 90 giorni del suo secondo mandato. Il tentativo, ha ammesso, è fallito, mentre la sua pressione per l'avvio di procedimenti giudiziari continuava. Wiles ha poi offerto valutazioni poco lusinghiere su alcuni degli alleati più stretti del tycoon. Del vicepresidente JD Vance, ha detto che è "un teorico della cospirazione da un decennio" e ha suggerito che la sua evoluzione da critico di Trump ad alleato leale sia stata "in un certo senso politico".