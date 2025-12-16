Polonia, pianificava un attentato al mercatino di Natale: arrestato 19enne

L'Agenzia per la sicurezza interna della Polonia (Abw) ha arrestato un 19enne. L'accusa è gravissima: pianificare un attentato in un mercatino di Natale. Lo ha riferito il portavoce del ministro coordinatore dei servizi speciali, Jacek Dobrzynski. Il sospettato, Mateusz W., è uno studente dell'Università cattolica di Lublino. "È polacco, con genitori polacchi e residente nella Polonia centrale", ha precisato Dobrzynski. Il suo arresto è avvenuto il 30 novembre scorso nell'appartamento in cui alloggia a Lublino. "Non c'è traccia di un coinvolgimento russo. Aveva pianificato di unirsi a un'organizzazione terroristica per ottenere assistenza nello svolgimento delle attività previste. L'obiettivo del crimine era intimidire molte persone e sostenere lo Stato islamico".
Oltre all'arresto, gli agenti dell'Abw hanno compiuto anche perquisizioni in locali nella regione di Lodz e Lublino, nel corso delle quali sono stati sequestrati dispositivi di archiviazione di dati e oggetti legati alla religione islamica. Su richiesta della procura, un tribunale ha sottoposto il 19enne arrestato alla custodia cautelare in carcere per tre mesi. La procura - si legge nella dichiarazione dei servizi di sicurezza polacchi - ha accusato Mateusz W. di "aver intrapreso azioni preparatorie per realizzare un attacco terroristico che avrebbe potuto causare la morte o il ferimento grave di numerose persone". "Inoltre, ha preso provvedimenti per stabilire un contatto con un'organizzazione terroristica, ottenendo anche il suo sostegno nell'esecuzione dell'attacco".
Sydney, ecco chi sono i due boia della mattanza sulla spiaggiaSajid Akram, 50 anni, originario del Pakistan e residente in Australia dal 1998, e suo figlio Naveed, 24 anni, nato in A...
Solo due giorni fa cinque sospetti sono stati arrestati dalla polizia tedesca con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico in un mercatino di Natale nel sud della Baviera, nel distretto di Dingolfing-Landau, "utilizzando un veicolo per uccidere o ferire il maggior numero possibile di persone".