Polonia, pianificava un attentato al mercatino di Natale: arrestato 19enne

L'Agenzia per la sicurezza interna della Polonia (Abw) ha arrestato un 19enne. L'accusa è gravissima: pianificare un attentato in un mercatino di Natale. Lo ha riferito il portavoce del ministro coordinatore dei servizi speciali, Jacek Dobrzynski. Il sospettato, Mateusz W., è uno studente dell'Università cattolica di Lublino. "È polacco, con genitori polacchi e residente nella Polonia centrale", ha precisato Dobrzynski. Il suo arresto è avvenuto il 30 novembre scorso nell'appartamento in cui alloggia a Lublino. "Non c'è traccia di un coinvolgimento russo. Aveva pianificato di unirsi a un'organizzazione terroristica per ottenere assistenza nello svolgimento delle attività previste. L'obiettivo del crimine era intimidire molte persone e sostenere lo Stato islamico".

Oltre all'arresto, gli agenti dell'Abw hanno compiuto anche perquisizioni in locali nella regione di Lodz e Lublino, nel corso delle quali sono stati sequestrati dispositivi di archiviazione di dati e oggetti legati alla religione islamica. Su richiesta della procura, un tribunale ha sottoposto il 19enne arrestato alla custodia cautelare in carcere per tre mesi. La procura - si legge nella dichiarazione dei servizi di sicurezza polacchi - ha accusato Mateusz W. di "aver intrapreso azioni preparatorie per realizzare un attacco terroristico che avrebbe potuto causare la morte o il ferimento grave di numerose persone". "Inoltre, ha preso provvedimenti per stabilire un contatto con un'organizzazione terroristica, ottenendo anche il suo sostegno nell'esecuzione dell'attacco".