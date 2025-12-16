Londra, il capo delle forze armate: "Russia? Prepariamoci a proteggerci"

All'inizio del suo discorso, riportato da Repubblica, il capo delle forze armate si è rivolto alla platea dicendo: "Figli e figlie, colleghi, veterani… Tutti avranno un ruolo da svolgere. Nel costruire, nel servire e, se necessario, nel combattere. E sempre più famiglie comprenderanno cosa significa il sacrificio per la nostra nazione. Ecco perché è così importante spiegare l’evoluzione della minaccia e la necessità di restare un passo avanti ”.

"Non dobbiamo farci illusioni: Mosca dispone di un esercito enorme, sempre più sofisticato dal punto di vista tecnologico e, ora, altamente esperto dal punto di vista operativo. La Russia sta inoltre sviluppando nuovi e destabilizzanti sistemi d’arma, come siluri armati con testate nucleari e missili da crociera a propulsione nucleare, arrivando persino a collocare armi nucleari nello spazio. Dobbiamo prepararci a proteggerci da una serie di minacce reali e fisiche di crescente sofisticazione”: a dirlo il nuovo capo di Stato maggiore della Difesa britannica, Sir Richard Knighton , in un discorso al più celebre think tank del settore, il Rusi (Royal United Services Institute).

Secondo Knighton, ex capo dell’aeronautica Raf, la possibilità - anche piccola - che la Russia attacchi il Regno Unito esiste. “Sebbene la possibilità di un simile attacco sia remota, questo non significa che le probabilità siano pari a zero - ha dichiarato -. 'Remoto', in questo contesto, significa comunque un rischio fino al 5 per cento, e questo riguarda solo il Regno Unito. Il più grande sito mondiale di previsioni collaborative, Metaculus, suggerisce che vi sia una probabilità del 16 per cento che la Russia e uno Stato membro della Nato entrino in conflitto diretto prima del 2027. Per dare un’idea, i bookmaker stimano al 4 per cento le possibilità che il Liverpool vinca la Premier League quest’anno: quindi, anche dire che le probabilità sono remote non significa che siano pari a zero”.

Pur escludendo la reintroduzione della leva militare obbligatoria, Knighton ha spiegato: "La nostra sicurezza non può essere delegata esclusivamente alle forze armate. La deterrenza nasce dalla forza della nazione nel suo complesso. Questo richiede una risposta che coinvolga l’intera società. Tutto il Paese deve farsi avanti”. Il governo dovrebbe, a suo dire, iniziare a coinvolgere e preparare l’opinione pubblica distribuendo opuscoli. Proprio come ha fatto la Svezia tempo fa, quando ha fornito indicazioni pratiche su kit di emergenza e rifugi.