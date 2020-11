Melania Trump: "Divorzio? Ma se agisce come il marito". Indiscreto dalla Casa Bianca: sfregio alla nuova first lady

11 novembre 2020 a

Melania Trump non ha ancora avuto alcun contatto con Jill Biden, la moglie del presidente eletto non ancora riconosciuto da “The Donald”, che continua a trincerarsi nella Casa Bianca e a portare avanti la sua battaglia legale nella convinzione di “elezioni rubate”. La scorsa settimana erano circolate voci insistenti riguardo a una rottura tra Melania e il marito: addirittura si è parlato di divorzio imminente una volta che Trump non sarà più presidente, ma soprattutto più fonti hanno assicurato che la first lady abbia fatto pressione insieme ad altri membri del “cerchio magico” per convincere Donald a riconoscere la sconfitta. Evidentemente il tentativo deve essere andato a vuoto, visto che alla fine anche Melania si è allineata al marito: anzi, con quella che dovrebbe essere la nuova first lady sta agendo esattamente allo stesso modo, dato che ancora non l’ha invitata alla Casa Bianca per fare un tour della residenza, come è consuetudine. Quattro anni fa Michelle Obama aveva accolto Melania senza alcun problema nel rituale passaggio di consegne tra first lady, ma stavolta è diverso perché Trump ritiene di non aver perso le elezioni e quindi pretende lealtà fino a quando non ci sarà il verdetto definitivo.

