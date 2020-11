Vladimir Putin, Svetlana Krivonogikh: l'ex addetta alle pulizie oggi è multimilionaria. Dalla Russia, le voci sullo zar

26 novembre 2020 a

In Russia la testata d'opposizione Proekt sostiene che in passato Vladimir Putin abbia avuto una relazione extraconiugale con una certa Svetlana Krivonogikh. Svetlana, da addetta alle pulizie, si sarebbe trasformata in una multimilionaria. Da giovane abitava con la madre in una kommunalka, un appartamento in cui diverse famiglie convivono dividendo i servizi e la cucina. Adesso possiede appartamenti extralusso a San Pietroburgo, Mosca e Sochi, ha delle quote in un prestigioso resort sciistico frequentato anche da Putin e, scrive la Stampa, possiede delle partecipazioni azionarie nella banca Rossiya: un istituto bancario guidato da un oligarca considerato così vicino al leader del Cremlino.

Secondo la testata di opposizione Svetlana Krivonogikh ha una fortuna valutata in oltre 85 milioni di euro e, oggi 45ennne, avrebbe dato anche una figlia al presidente russo. Per trent' anni, dal 1983 al 2013, Putin è stato sposato con Lyudmila Shkrebneva, che da giovane era un'assistente di volo dell'Aeroflot. La coppia ha avuto due figlie, Katja e Masha. Anche la presunta compagna attuale di Putin, la giovane Alina Kabaeva ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica è considerata da alcuni la "first lady segreta" di Russia e, secondo i gossip non confermati, lei e Putin avrebbero dei figli.

