Trump avverte Putin: "Accordo in 50 giorni o sanzioni severe"

"Sono scontento con la Russia, imporremo severe tariffe se non avremo un accordo entro 50 giorni": il presidente americano Donald Trump lo ha detto durante l'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte nello Studio Ovale. Poi ha aggiunto: "Sono deluso dal presidente Putin, perché pensavo che avremmo raggiunto un accordo due mesi fa. Quindi, in base a ciò, imporremo dazi di circa il 100%, li definireste dazi secondari".

Il capo della Casa Bianca, inoltre, ha fatto sapere che "abbiamo fatto un accordo oggi per mandare armi all'Ucraina, manderemo il meglio alla Nato e sarà un'operazione coordinata con la Nato". Di qui la precisazione sul fatto che gli Usa non pagheranno le armi, lo faranno i Paesi europei. Anche Rutte, poi, ha sottolineato la condotta sbagliata del presidente russo in Ucraina: "È veramente terribile. 700 droni al giorno e questo non è per obiettivi militari ma per creare panico".