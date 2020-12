Anna Leikovic, la modella pugnala la madre e le estrae il cuore mentre è ancora viva. Poi, la risata

15 dicembre 2020 a

a

a

Una storia raccapricciante che arriva direttamente dalla Moldavia, dove Anna Leikovic, influencer e modella di 21 anni, "ha pugnalato sua madre e poi le ha estratto il cuore e altri organi mentre era ancora viva". Testuali parole. Questa infatti la ricostruzione emersa dal tribunale che esamina il caso. Accusata di omicidio, la ragazza avrebbe estratto gli organi con un coltello da cucina, per poi farsi una doccia e incontrarsi con un ragazzo. La polizia spiega: "È difficile da credere, ma ha squarciato il cuore nel senso più letterale della parola". Arrestata il giorno successivo, la Leikovic è comparsa in tribunale. Il giorno successivo all'omicidio, un video la mostrava sdraiata su un molo intenta a pulirsi le unghie. Come se insomma nulla fosse successo. L'omicidio sarebbe sorto perché la madre aveva compreso come la figlia, al ritorno di un viaggio dalla Germania, avesse abusato di droghe. Intercettata da un giornalista in tribunale e interpellata su quanto aveva fatto, la ragazza ha prima riso e poi risposto "arrivederci". Una freddezza inquietante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.