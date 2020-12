Thailandia, massaggio cardiaco al cucciolo di elefante travolto: un video pazzesco, il finale è impensabile

26 dicembre 2020 a

Un video straziante, commuovente e a lieto fine. Siamo in Thailandia, dove Mana Srivate ha eseguito dozzine di tentativi di rianimazione nei suoi 26 anni come operatore di pronto soccorso. Ma l'ultimo è speciale: ha dovuto rianimare un cucciolo di elefante, su una strada nella provincia orientale di Chanthaburi, dove i pachidermi vivono in stato selvatico. Il cucciolo era stato investito di notte da un motociclista, mentre stava attraversando col suo branco. Dunque sul posto è intervenuto Srivate, che era fuori servizio. Così l'uomo ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco con tutta la sua forza sul baby elefante riverso su un fianco sull’asfalto mentre altri colleghi del primo soccorso si occupavano del motociclista stordito. E dopo molti tentativi è riuscito a rianimare il piccolino. Immagini davvero toccanti.

youtube.com/watch?v=vj2-cgxy98o&ab_channel=Reuters

"Il mio istinto è salvare vite, ma per tutta la durata dell’intervento ero preoccupato perché sentivo la madre e gli altri elefanti che chiamano il cucciolo a loro – ha spiegato l'uomo interpellato dalla Reuters – . Ho cercato di immaginare dove fosse il cuore in un elefante in base alla teoria umana e un filmato che avevo visto online. Quando l'elefantino ha iniziato a muoversi, mi sono quasi messo a piangere". Il cucciolo si è ripreso e dopo 10 minuti è stato portato in un altro luogo per un trattamento, dunque è stato liberato. E, fortunatamente, è anche subito riuscito a ritrovare la madre.

