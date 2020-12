Vaccino, la Germania rompe il patto con l'Europa: acquistate privatamente 30 milioni di dosi

Foto: Lapresse

La Germania se ne infischia delle regole e si accaparra 30 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. Il Paese di Angela Merkel ha ammesso l'accordo bilaterale con Biontech (Pfizer) per l'acquisto dell'antidoto che tutti i paesi bramano. Di fatto la Germania ha rotto il patto suggellato tra la Commissione Ue e i Paesi membri per un acquisto collettivo dei vaccini. Alla faccia degli altri - è la sostanza - la Merkel si è portata avanti. Il tutto accade mentre l'Italia è alle prese con un procedimento disciplinare nei confronti di 13 camici bianchi. Questi sotto accusa per aver sostenuto su social e tv l'inutilità dei vaccini, o per aver espresso dubbi sull'esistenza del Covid.

