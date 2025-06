Affari Tuoi, l'ultimo saluto di Stefano De Martino: telespettatori in lacrime

Oggi, sabato 28 giugno, è andata in onda una nuova - e ultima - puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Ilaria, viene da Campi Salentini - in provincia di Lecce - ed è un'educatrice negli asili nido.

La concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Vanessa, viene da Campobasso e nella vita fa l'ostetrica. Ma studia anche all'Univeristà. E fa la mamma a tempo pieno. La ragazza ha deciso di giocare insieme a suo marito. Si chiama Stefano, anche lui è uno studente e lavora in ospedale. I bimbi si chiamano Christian e Ginevra. Insieme hanno giocato col pacco numero 15.