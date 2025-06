Re Carlo, "per il suo funerale": ecco le ultime volontà

Alla corte inglese già si guarda al 14 novembre 2028, data in cui Re Carlo III compirà 80 anni. Si tratta di una ricorrenza che, come vuole la tradizione britannica, verrà celebrata due volte: una ufficiale nella stagione estiva e una privata nella data del compleanno. Questa volta, però, la svolta potrà essere rappresentata dall'invito che il sovrano avrebbe intenzione di far arrivare al secondogenito Harry e a sua moglie Meghan Markle, ormai da anni fuori dalla famiglia reale.

Re Carlo, oggi 76enne, sembra deciso a riportare suo figlio in famiglia, proprio come avrebbe voluto sua madre, la defunta regina Elisabetta II. A corte, quindi, si sussurra che per i festeggiamenti dell’ottantesimo compleanno i Sussex saranno presenti insieme ai figli Archie e Lilibet Diana. Il riavvicinamento, però, non dovrebbe avvenire tutto in un giorno. Prima del compleanno del sovrano, c’è un’altra tappa importante già fissata in agenda: il 2027, quando gli Invictus Games – il progetto voluto da Harry per i reduci di guerra – torneranno nel Regno Unito, a Birmingham. Anche per quella occasione, il re avrebbe espresso la volontà di esserci, così da sostenere il figlio e dimostrare la forza del loro legame nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo.