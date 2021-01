Melania Trump, con Donald è finita in disgrazia? "Letti sperati, sta contando i minuti": caos alla Casa Bianca

19 gennaio 2021 a

Melania Trump pronta a lasciare la Casa Bianca. La quasi ex first lady starebbe già "contando i minuti" che la separano da New York, sua prossima abitazione, che raggiungerà dopo l'insediamento di Joe Biden (previsto per domani, mercoledì 20 gennaio). La moglie di Donald Trump non vedrebbe infatti l'ora di lasciarsi tutto alle spalle. Matrimonio compreso. I rumors su una sua separazione dal marito sono sempre più diffusi, tanto che Tgcom24 parla di "letti separati. Lui - si legge - dorme al secondo piano nella West Wing, lei al terzo nella East Wing".

"Delusa e scoraggiata". Assalto al Campidolgio, da Melania parole drammatiche: un pesantissimo sospetto (su Donald), caos alla Casa Bianca

D'altronde Melania non ha mai nascosto una certa insofferenza, anche se nell'ultimo discorso da moglie del presidente uscente degli Stati Uniti ha ringraziato tutti i cittadini. "Essere la First lady - ha detto commossa - è stato il più grande onore della mia vita. Gli ultimi quattro anni sono stati indimenticabili. Mentre Donald e io concludiamo il nostro tempo alla Casa Bianca, penso a tutte le persone che ho portato nel mio cuore e alle loro incredibili storie di amore, patriottismo e determinazione. Siate appassionati in tutto ciò che fate, ma ricordate sempre che la violenza non è mai la risposta e non sarà mai giustificata".

