Elezioni Romania, il filoeuropeista Dan in testa. Simion: "Rivendico la vittoria"

In testa l'indipendente europeista Nicusor Dan: questo quanto emerge dagli exit poll dopo la chiusura delle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Romania. Al primo turno, invece, aveva dominato l'ultranazionalista George Simion. Secondo due proiezioni pubblicate dal canale di notizie Digi24, un sondaggio dava Dan al 54,1% e Simion al 45,9%, mentre l'altro dava al candidato filoeuropeo il 54,9% e al candidato di estrema destra il 45,1%.

Gli analisti, in ogni caso, hanno invitato tutti alla cautela, sottolineando che in passato questi sondaggi hanno registrato errori significativi e che i voti degli emigranti rumeni devono ancora essere conteggiati. Il 60% di loro ha votato per Simion al primo turno. Nel corso della giornata c'è stata un'alta affluenza alle urne, con Simion che ha denunciato brogli poi smentiti dalle autorità rumene, che a loro volta hanno sottolineato nuovi segnali di ingerenza russa nel processo elettorale.