Bill Clinton, roba epocale: durante il primo discorso di Joe Biden, beccato così. Sconvolgente

Bill Clinton ne ha combinata un'altra. Nel giorno dell'insediamento del neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l'ex presidente Usa ha creato forte imbarazzo perché è stato fotografato mentre dormiva al momento del primo discorso di neo-presidente dopo aver giurato come presidente degli Stati Uniti. Lo scatto è diventato virale e già sui social sono partiti i primi commenti e gli sfottò per un uomo politico che non manca mai di essere al centro del gossip, nonostante sia stato per otto anni il leader della Casa Bianca. Alla cerimonia di inaugurazione Clinton è arrivato assieme alla moglie Hillary e all'altra coppia presidenziale Barack e Michelle Obama. Insomma, per Clinton ma non solo per lui, il discorso di Biden è stato tutt'altro che appassionante...

