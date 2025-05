Alle Comunali di Genova accordo Forza Italia-Bandecchi

«Questa alleanza- ha proseguito - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del centro moderato, con l’obiettivo di garantire alla città una guida capace, stabile e vicina alle esigenze reali dei cittadini». Grande soddisfazione anche dal lato di Alternativa Popolare, con Bandecchi e il presidente del movimento Alli che si sono detti «convinti che, insieme a Forza Italia, potremo contribuire alla proposta politica per la città di Genova che ha bisogno di persone capaci, non di improvvisazione». Intanto, mentre la compagine di Piciocchi si allarga, a stringersi è il divario fra i candidati. Appena un mese fa, la candidata del Pd Silvia Salis sembra certa di una vittoria al primo turno, mentre ore il centrodestra è dato in forte rimonta. Ad oggi, nessuno sembrerebbe in grado di vincere già al primo turno.