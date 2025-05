Leone XIV, il caso dell'abitazione negli Usa: prezzo schizzato alle stelle

A far parlare in queste ore non è solo il nuovo Papa, ma anche la sua vecchia casa. Il motivo? L'abitazione in cui è cresciuto Robert Prevost è ufficialmente in vendita. L’immobile si trova a Dolton, nell’Illinois, e può essere acquistato alla cifra di 199mila dollari. L'annuncio è attualmente disponibile sul sito della società immobiliare di Redfin, dove si può anche leggere l'indirizzo. Situata al 212 di East 141st Place a Dolton, la casa si presenta come un'abitazione in mattoni di circa 110 metri quadrati, con cinque camere da letto e tre bagni, con un piccolo giardino sul retro.

Costruita nel 1949, l'abitazione si trova in un quartiere per famiglie in cerca di tranquillità e vicinanza ai collegamenti ferroviari con il centro di Chicago. Un'area che fino a poco fa rappresentava uno dei cuori pulsanti della comunità cattolica irlandese di Chicago. Nel 2024 l'immobile è stato acquistato da un imprenditore immobiliare alla modica cifra di 66mila dollari. Da allora è stato completamente ristrutturato: la cucina è stata rifinita con piano in granito e piastrelle della metropolitana, mentre l’intera casa sembrerebbe avere un pavimento in legno rifinito. Nonostante la ristrutturazione, la casa è rimasta sul mercato per oltre cento giorni. Motivo per cui ha subito una riduzione di prezzo.