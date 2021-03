Donald Trump, tra qualche mese il ritorno trionfale: "Sta creando una cosa tutta sua"

22 marzo 2021 a

a

a

Donald Trump è pronto a un trionfale ritorno sui social. L'ex presidente degli Stati Uniti, però, non potrà più accedere né a Facebook né a Twitter, visto che i responsabili di quelle piattaforme - Mark Zuckerberg e Jack Dorsey - lo hanno bannato dopo l'assalto al Congresso a Washington da parte dei suoi sostenitori lo scorso 6 gennaio. Il tycoon, quindi, sta pensando a qualcosa di totalmente nuovo e diverso. In particolare, si appresta a creare "una sua propria piattaforma", come ha annunciato il consigliere di Trump, Jason Miller, in un'intervista a Fox News.

"Sì, Putin è un killer". Fabio Fazio "istiga" Nancy Pelosi, dopo Biden altra bomba: tensione planetaria

"Vedremo Trump tornare sui social media probabilmente tra due, tre mesi circa", ha spiegato Miller, lasciando intendere così che ci vorrà un po' di tempo per la preparazione. La piattaforma cui sta lavorando l'ex numero uno della Casa Bianca "sarà la più interessante sui social media e ridefinirà completamente il gioco", ha aggiunto il consigliere. Si tratta, insomma, di un modo alternativo per rimanere in contatto con i propri sostenitori e magari anche preparare il terreno per un'eventuale ricandidatura nel 2024.

Video su questo argomento Vladimir Putin gli augura buona salute? Inquietante incidente a tempo di record: Biden sul jet presidenziale, occhio | Video



Per ora, comunque, non si sa molto sul progetto: Miller non ha ancora fornito dettagli particolari sulla piattaforma. Ha solo detto che "tutti stanno aspettando e guarderanno per vedere cosa farà esattamente il presidente Trump". L'ex presidente degli Stati Uniti - ha continuato il suo consigliere - ha già avuto "incontri ad alto potenziale" con vari team nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida. E pare che "numerose aziende" si siano dette interessate. "Sarà una grande piattaforma che attirerà decine di milioni di persone", ha aggiunto infine Miller.

Quando Trump sfotteva Kim Jong-un gli davano dell'incapace. Ma oggi con Biden e Putin... chi si deve vergognare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.