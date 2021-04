Dubai, la follia delle modelle nude sul balcone: una pessima idea, finisce in disgrazia. Video estremo

05 aprile 2021 a

A Dubai è accaduto qualcosa di sconvolgente. Qualcosa che avrebbe sconvolto in Europa, figurarsi a casa degli Emiri. Di che si tratta? presto detto: una decina di donne completamente nude in posa sul balcone di un grattacielo. E le immagini della squadriglia di donne svestite è stata puntualmente filmata: scontato il fatto che il filmato abbia fatto il giro del web alla velocità della luce.

Le immagini risalgono a sabato, in pieno giorno: il balcone che potete vedere è di un edificio del quartiere elegantissimo ed esclusivo di Marina, animato da multi-miliardari e turisti. Scontato lo choc creato delle immagini tra le autorità dell'emirato che, pur con leggi assai più liberali e "libertine" rispetto ad altri Paesi del Golfo, proibisce il consumo di alcol in pubblico senza un apposito permesso così come vieta la possibilità di baciarsi in pubblico o di detenere contenuti pornografici: i tre reati contro la pubblica decenza sono puniti con il carcere.

Per le immagini spinte al balcone di Marina, ha poi riferito Sky News, sono state arrestate diverse persone di cui, però, non è stata rivelata né l'identità né la nazionalita così come non è stato rivelato il numero preciso. È stato reso noto soltanto il fatto che dovranno rispondere del reato di "dissolutezza", per il quale a Dubai si rischiano fino a sei mesi di carcere e multe fino a mille euro.

