Brasile, mongolfiera prende fuoco e si schianta: 8 morti

Una mongolfiera ha preso fuoco disintegrandosi al suolo: la tragedia è avvenuta a Praia Grande, nello stato di Santa Catarina, in Brasile. Almeno 8 le vittime. Secondo la stampa locale, ci sarebbe stato anche un violento impatto, nella discesa incontrollata, contro un centro sanitario. Il governatore, Jorginho Mello, ha dichiarato in un post su X che a bordo c'erano 21 persone. Di queste, 13 sono sopravvissute e di conseguenza trasferite in ospedale.

"Le nostre squadre continuano a fornire tutto il supporto necessario alle famiglie e alle vittime. Continuiamo a monitorare la situazione", ha aggiunto il governatore. In alcuni filmati che circolano in rete l'incidente si vede in modo chiaro: la mongolfiera perde velocemente quota e si schianta al suolo. Al momento le cause dell'incendio e della successiva caduta non sono ancora note. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.