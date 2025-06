Francia, la "grandeur": il primo ministro Bayrou resta incastrato nel jet

Proprio come al tempo della presidenza di Joe Biden, la fragilità dell'Occidente è data anche dalla debolezza - in questo caso fisica - dei suoi leader. Non siamo ai livelli delle gaffe di Sleepy Joe - la camminata nella foresta amazzonica, le strette di mano a persone invisibili, gli sguardi persi nel vuoto -, ma poco ci manca. Il primo ministro francese, François Bayrou si rende protagonista di una figuraccia clamorosa al Paris Air Show. Il politico ha infatti voluto testare un nuovo modello di caccia, il Rafale 5. Così si è seduto ai comandi dell’aereo. Ma - diciamo - la sua silhouette lo ha tradito.

François Bayrou è rimasto incastrato nella cabina di pilotaggio del caccia. Tutta colpa della pancia, troppo pronunciata. Lui poi si è fatto prendere dal panico, diventando quasi paonazzo. Grazie al cielo, il primo ministro francese è stato infine salvato dai presenti. Ma la figuraccia resta e il video della sua performance atletica circola sui social ed è diventato subito virale.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che "nulla giustifica" gli attacchi israeliani alle infrastrutture energetiche e civili dell'Iran, chiedendo negoziati per affrontare il programma nucleare iraniano. "Innanzitutto, nulla giustifica gli attacchi israeliani alle infrastrutture energetiche e civili dell'Iran. In secondo luogo, è necessario scegliere un percorso negoziale che affronti le questioni relative alle armi nucleari e alla balistica, al fine di limitare le capacità dell'Iran e porre fine al finanziamento dei gruppi che destabilizzano la regione", ha dichiarato Macron ai giornalisti a margine del Salone Internazionale dell'Aeronautica di Parigi a Le Bourget. Pur ribadendo di vedere una minaccia nel programma nucleare iraniano, Macron ha liquidato l'azione militare come una risposta impraticabile.