Vaccino, il trucco della Finlandia: la tecnica di somministrazione, come li moltiplicano. Una rivoluzione

08 aprile 2021 a

a

a

Quando i vaccini non arrivano, ogni goccia dei preparati può rivelarsi salvifica. Così è nata un'interessante tecnica sviluppata dall'infermiera finlandese Sari Roos, che è riuscita ad azzerare gli sprechi e ottimizzare le dosi già presenti. L'infermiera ha spiegato all'agenzia di stampa inglese Reuters che la tecnica in questione consente di estrarre una settimana dose dalle fiale del vaccino Pfizer, una in più delle sei previste, ma anche 12 invece di 10 dosi da quelle di AstraZeneca. Il trucchetto non sembra difficile, ma richiede comunque una certa dimestichezza ed esperienza e non sempre riesce con successo.

"Gravissima violazione etica e scientifica". Così l'Europa cancella Sputnik: bomba ad orologeria sul vaccino?

Il primo passo è quello di aspirare con la siringa un po' di vaccino, per poi spingerlo di nuovo nella fiala ed eliminare l'aria nella siringa. Successivamente si preleva la dose esatta, completando il processo con aria sterile dalla fialetta. La dose viene quindi iniettata come uno spreco minimo. "Questa tecnica può essere applicata a tutti i vaccini somministrati con un'iniezione sottocutanea e che vengono forniti in flaconi multidose" ha affermato Roos al quotidiano finlandese Helsingin Sanomat. Ad Helsinki sono stati prodotti anche dei video didattici che spiegano i procedimenti da mettere in atto per eseguire con successo la tecnica. Tecnica, che al momento ha sollecitato l'interesse anche all'estero.

"Chi è davvero e che lavoro fa Olesya Rostova". Orrenda menzogna sulla pelle di Denise Pipitone? Testimonianza raccapricciante

"Immaginate di essere tra le persone in più che abbiamo vaccinato oggi a Helsinki che, senza questa tecnica, avrebbero dovuto aspettare" ha detto l'operatrice sanitaria finlandese e ha aggiunto "queste dosi extra salvano vite umane". "Il numero di dosi extra è significativo" ha affermato invece Jutta Peltoniemi, medico specializzato in malattie infettive della città di Turku, nel sud-ovest della Finlandia. Secondo le previsioni, sarebbe possibile aumentare le vaccinazioni circa tra il 15 al 20%. Un dato consistente e che potrebbe invogliare sempre più Stati a livello globale a utilizzare l'astuta tecnica elaborata dalla finlandese.

Video su questo argomento Erdogan, sfregio alla von der Leyen: le donne restano in piedi. "Una vergogna", si scatena l'inferno | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.