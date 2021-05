Meghan Markle "ricoverata, parto prematuro". Ore di angoscia, tam tam impazzito: le voci terrificanti

05 maggio 2021 a

Ore di angoscia per Meghan Markle. La moglie di Harry d'Inghilterra e duchessa di Sussex è stata avvistata all’ospedale di Santa Barbara, in California e sarebbe stata ricoverata, secondo quanto riferiscono fonti americane. La notizia non è ancora stata confermata né smentita. Si parla di rischio di parto prematuro: l'ex attrice di Suits è incinta e il secondogenito, una bimba, dovrebbe nascere a metà giugno. L'allerta dei medici, comprensibilmente, è alta.

L'unica certezza è data dall'avvistamento di Meghan in ospedale il 23 aprile e secondo le fonti americane lei e Harry potrebbero anche aver scelto di cambiare struttura sanitaria proprio per affrontare al meglio i rischi di un parto così prematuro. L'ospedale dell'avvistamento è il Santa Barbara Cottage Hospital, dall'ottima reputazione e spesso scelto dalle star di Hollywood, nonché a poca distanza dalla villa di Montecito nuova residenza dei Duchi dopo la "fuga" dall'Inghilterra.

Secondo il magazine americano New Idea, i medici potrebbero come alternativa meno drastica aver sconsigliato alla futura mamma di abbandonare l'idea di un parto domestico, come ipotizzato fino a oggi dalla coppia, per ridurre al minimo i rischi connessi. C'è anche chi sostiene, ma qui siamo al fanta-gossip, che Meghan possa aver già dato alla luce la bimba, sorellina di Archie. Le scorse settimane, nel pieno del lutto britannico per la morte del principe Filippo di Edimburgo, nonno di Harry, non erano mancate le polemiche per la scelta di Meghan di restare in America e non accompagnare il marito a Londra. Una scelta dettata ufficialmente da motivi di cautela sanitaria legata proprio alla gravidanza, dall'altro dall'opportunità di non scatenare ulteriore tensione nella Famiglia reale che la considera la causa della rottura tra Harry, il padre Carlo e il fratello William. Scelta saggia. in ogni caso.

