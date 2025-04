Meghan Markle, "immangiabile": travolta dalle critiche

Meghan Markle travolta dalle critiche per "As Ever", la sua linea di prodotti alimentari appena lanciata: a criticare la duchessa di Sussex è stata Maureen Callahan, giornalista del Daily Mail. "Proprio come la sua fondatrice, questi prodotti alimentari e bustine di tè promettono tanto e mantengono poco - si legge nell'articolo -. Fidatevi: ho ordinato tutto quello che era disponibile e l’ho messo alla prova del gusto. Una prova breve, però. La maggior parte dei prodotti di Meghan Markle, dai prezzi esorbitanti, è immangiabile. Davvero. Persino il linguaggio sulle confezioni di plastica dall’aspetto economico è offensivo".

Nel suo mirino ci finiscono tutti i prodotti, tra cui il "preparato per crêpe” da 14 dollari ("ha una consistenza e un sapore simili a dei pancake poco cotti") e il “Miele di fiori selvatici - Edizione Limitata” da 28 dollari. Quest'ultimo, in particolare, non le sarebbe mai arrivato con l'ordine fatto perché pare non fosse disponibile. "Persino la sua lettera di scuse ai clienti rimasti senza miele, a causa di 'overselling', conteneva errori grammaticali e frasi scritte in modo sciatto", ha scritto Callahan. Che poi ha riportato le scuse in questione: “Grazie ancora per la vostra comprensione e il vostro supporto, e per continuare a festeggiare con noi in questo momento emozionante del lancio".