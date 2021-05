Regina Elisabetta e Beatrice di York, la vendetta su Meghan Markle e Harry: Famiglia reale disintegrata

20 maggio 2021 a

La vendetta su Meghan Markle e Harry servita fredda, freddissima. Beatrice di York, figlia 32enne di Andrea e cugina del Duca di Sussex, ha annunciato il 19 maggio di essere incinta del suo primogenito. Una bella notizia accolta con entusiasmo anche dalla Regina Elisabetta, che l'ha fatta rilanciare su tutte le pagine social ufficiali della Royal family.

Nulla di strano, certo, se non fosse che il lieto evento ha cancellato in maniera molto sospetta i "festeggiamenti" per l'anniversario di nozze proprio di Meghan e Harry, che salirono all'altare proprio il 19 maggio del 2019. E tra i giornalisti britannici esperti di gossip regale, c'è chi giura che non sia un caso: "Si dice che la sorella di Beatrice, la principessa Eugenie, è rimasta sorpresa dal fatto che Meghan abbia scelto di annunciare agli invitati che era incinta di Archie proprio nel giorno del suo matrimonio nel 2018. Ora Beatrice si è vendicata..." E a Beatrice, sposatasi lo scorso 17 luglio con il rampante italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, avrebbe dato man forte proprio la Sovrana.

"Non li sopporta più", assicurano i tabloid riguardo al rapporto con i Duchi di Sussex. E dire che molti speravano in una riconciliazione tra la Regina e il nipote nei giorni del lutto per la morte di Filippo di Edimburgo. Ma il volo di ritorno a Londra di Harry (con la moglie rimasta in California sia per ragioni di sicurezza legate alla gravidanza in corso sia per motivi di opportunità) non è servito a riavvicinarlo al padre Carlo e al fratello William, erede designato al trono, né tantomeno a sanare il dolore inflitto a nonna Elisabetta per la rottura familiare di un anno fa, con l'addio all'Inghilterra e la fuga negli Usa. Uno sgarbo che vale bene, ora il "dispetto" social.

