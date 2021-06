La Gioconda in vendita per 300mila euro. La Monna Lisa di Hekking, l'incredibile mistero dietro il capolavoro di Leonardo Da Vinci

09 giugno 2021 a

Quanto costa La Gioconda? Quella di Leonardo Da Vinci, la cui copia è esposta al Louvre di Parigi, è semplicemente senza prezzo, essendo il quadro più studiato, analizzato, discusso e amato del mondo, con milioni di visitatori che ogni anno visitano il museo della Ville Lumiére solo per apprezzarne da vicino il sorriso enigmatico.

Ma la Monna Lisa di Hekking, la copia più celebre del capolavoro del maestro del Rinascimento italiano e risalente al XVII secolo, un prezzo ce l'ha: il quadro appartenuto al collezionista e antiquario Raymond Hekking (1886-1977) potrà essere comprata per la modica cifra di 300.000 euro (a partire da un minimo di 200mila euro, se le cose dovessero mettersi "benissimo") in un'asta online che si terrà dall'11 al 18 giugno, organizzata dalla sede di Parigi di Christie's. Insomma, se siete appassionati iniziate a farvi i conti in tasca, preparare la vostra carta di credito e, nel caso, estendere il plafond di spesa della ricaricabile, perché ce ne sarà bisogno.

Una follia? Forse no, visto che Hekking stesso era convinto (sbagliando, possiamo dirlo oggi) che quella in suo possesso fosse la "vera" Gioconda. Un mistero che dura ancora oggi, perché quella esposta al Louvre e considerata "ufficiale" non sarebbe in realtà il quadro descritto a suo tempo dal grande storico Giorgio Vasari, che quasi in tempo reale spiegò come era fatto il quadro che già in quegli anni turbava e affascinava i potenti di tutta Europa. Di quel lavoro originale, peraltro, furono realizzate diverse copie fin dalla metà del XVI secolo e quella di Hekking sarebbe una di quelle.





