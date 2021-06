Euro 2020, l'arresto cardiaco di Christian Eriksen: “Colpa di AstraZeneca", l'orrore dei novax

12 giugno 2021 a

“Christian Eriksen è sveglio, respira e riesce a parlare. L’ho appena comunicato a suo padre”, ha dichiarato l’agente Martin Scoots a NPO Radio1. Il calciatore pare essere fuori pericolo dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito nel bel mezzo di Danimarca-Finlandia, match valido per Euro 2020. Per circa un quarto d’ora si è temuto il peggio per Eriksen, che è stato coperto dai compagni in lacrime e raccolti in preghiera mentre i medici tentavano di rianimarlo.

Tentativi che per fortuna sono stati tempestivi e sono andati a buon fine, dato che Eriksen quando ha lasciato il campo in barella aveva di nuovo gli occhi aperti, per quanto sconvolti da ciò che era appena accaduto. Ora il calciatore è in ospedale, dove verranno condotti tutti gli accertamenti del caso. Prima ancora che arrivassero le buone notizie dalla Danimarca, i novax di tutto il mondo si sono riuniti sui social per perorare la loro causa sfruttando da veri sciacalli quanto accaduto a Eriksen.

“Vaccino 1 Danimarca 0”, “qualcosa a che fare con il vaccino?”, “gli avevano fatto AstraZeneca”, sono alcuni dei messaggi di italiani, olandesi, francesi e tanti altri utenti che hanno mostrato umanità pari a zero. In realtà non è neanche noto se Eriksen sia stato vaccinato o meno, ma indipendentemente da ciò è inqualificabile chi sfrutta un dramma sfiorato per perorare la causa novax.

