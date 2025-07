I democratici Usa? Una "grande tenda" che resterà vuota

Primus inter pares dei democratici tonanti in tv e insignificanti (caratteristiche comuni alla sinistra di là e di qua dell’Atlantico), Ken Martin, presidente del Comitato nazionale democratico, ha dato una risposta di scarsa efficacia e poca verve a una giornalista di Pbs News che gli chiedeva conto della “globalizzazione dell’Intifada”, proposito tanto caro e mai smentito da uno dei suoi, il candidato sindaco democratico di New York Zohran Mamdani. «Esistono i democratici conservatori, centristi, progressisti come me e infine questa nuova tipologia di democratici di sinistra -ha detto Martin - Noi vinciamo perché siamo una coalizione, una grande tenda in cui si può dibattere». Voto: 3 per la lucidità (ma dov’è, esattamente, che vincono?), 10 per l’autodafé (esistono opinioni contrastanti all’interno di un partito, è fisiologico, ma portare il dibattito anche all’esterno è pesticida elettorale). Martin è un funzionario semi -anonimo che è stato per decenni nelle trincee del partito prima di diventarne leader a livello nazionale.

Nel suo primo discorso ha chiarito che era ora di tornare a combattere per i lavoratori. È il volto del rinnovamento, dell’esame di coscienza post -sconfitta. Ma come possa essere una faccia della medaglia mentre sull’altra campeggia il volto del socialista Mamdani, che vuole autobus gratuiti, affitti bloccati e supermercati comunali, è tutto da vedere. Wall Street, intanto, non ne vuole sapere di sciropparsi per i prossimi quattro anni un tizio, Mamdani, che dice: «Non credo che dovremmo avere miliardari» (voto: 4. Qualcuno spieghi al socialista che l’America è quel posto in cui per essere eletti conviene dire: «Credo che tutti dovrebbero diventare miliardari»).