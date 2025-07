Buche in spiaggia, una strage: "Fanno più morti degli squali"

Il caso del 17enne romano morto in una buca in spiaggia che lui stesso aveva scavato insieme ai fratellini ha destato scalpore in tutta Italia. A quanto pare, però, una morte di questo tipo non è così rara: lo dimostra uno studio condotto dai ricercatori Bradley e Barry Maron negli Usa nel 2007 e riferito al periodo compreso tra il 1990 e il 2006. Uno studio secondo cui le morti causate da tunnel o buche scavate in spiaggia sono superiori a quelle provocate dagli attacchi degli squali. Il fenomeno è noto in America come "sand entrapment", cioè "intrappolamento da sabbia".

Il dottor Bradley Maron, della Harvard Medical School, a Nbc News aveva dichiarato: "Normalmente le vittime vengono sepolte completamente dalla sabbia nel momento in cui le pareti della buca collassano inaspettatamente, lasciando praticamente nessun segno della vittima o della buca stessa". Potrebbe essere stato questo il caso di Riccardo Boni, il 17enne deceduto a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nel pomeriggio di giovedì 10 luglio.