Ufo, donna rapita dagli alieni: "Mi sono innamorata di uno di loro", ma l'hanno scaricata subito

L’attesissimo rapporto del Pentagono sugli Ufo ha lasciato diversi dubbi: non sono emerse prove sufficienti per giustificare una presenzia aliena sulla Terra, ma è anche vero che non si è ancora in grado di dare una spiegazione ai movimenti anomali dei fenomeni aerei riscontrati negli ultimi vent’anni dalla Marina americana. Sul tema c’è però grande sensibilità a livello globale: lo dimostra tutta la eco mediatica che sta avendo la storia di Abbie Bela.

Attrice di 30 anni, la donna ha raccontato di essere stata rapita di notte da un Ufo e di essersi innamorata di un alieno. “Sono stufa degli uomini della Terra. Ho scherzato online sul fatto che avrei voluto che un alieno mi rapisse”, ha raccontato al Daily Star. “Poi ho iniziato a sognare tutti i giorni una luce bianca. Finché una notte, nel mio sogno una voce mi ha detto di aspettare al solito posto. La sera seguente mi sono seduta vicino alla mia finestra aperta. Mentre mi stavo addormentando è apparso un disco volante. Un raggio verde brillante mi ha trasportata sull’Ufo”.

Qui la donna avrebbe incontrato cinque alieni, tutti con una corporatura umana. Li ha descritti come “molto alti e snelli”, dopodiché ha proseguito il racconto: “Uno di loro si è connesso con me. L’ho sentito. Ha detto che dovevo acconsentire ad andare con loro, ma non volevo accettare se la loro intenzione era portarmi via per sempre”. L’attrice sarebbe poi tornata a casa dopo circa 20 minuti, sana e salva: un sogno molto suggestivo o una panzana a favor di telecamere?

