Spirale in cielo, mistero al Nord: tutta colpa di Musk?

Vivete nel Nord Italia e avete visto ieri sera, lunedì 24 marzo, una spirale azzurra nel cielo? No, non è stato frutto della vostra immaginazione. E di cosa si tratta? Chiedetelo a Elon Musk. In molti Paesi europei è infatti comparsa questa curiosa forma nel cielo che per alcuni secondi si è spostata sopra le teste di tantissimi spettatori increduli. E qualcuno ha pensato bene di riprendere la scena con il proprio smartphone. Diverse foto sono comparse sui social e qualcuno ha anche ipotizzato che si trattasse di un ufo.

Niente di più umano, invece. Come detto, a provocare tale fenomeno è stato Elon Musk. Più nello specifico, un razzo lanciato dal miliardario sudafricano. A creare la spirale azzurra nel cielo è stato appunto un razzo Falcon 9 di Space X partito alle 18.48 da Cape Canaveral in Florida per portare in orbita un satellite militare. Giunto sopra l'Europa, ha acceso come previsto i motori per rientrare in modo controllato nell'atmosfera.