Daghestan, la corda dell'altalena si spezza sul canyon alto 2mila metri: un video terrificante, immagini forti

Immagini che mettono i brividi, quelle che arrivano dal Sulak Canyon, nella Repubblica russa del Daghestan, sul Mar Caspio. Due donne stavano facendo un giro sull'altalena, attrazione del luogo posizionata al limite di un dirupo alto 2mila metri, quando una catena si è spezzata. Il sedile così si è ribaltato proprio nel momento in cui le due donne stavano arrivando verso il bordo del precipizio.

Miracolosamente, le due donne sono riuscite a salvarsi grazie a una piccola piattaforma in legno posizionata poco sotto la vetta del dirupo. Come riporta Dagospia, che rilancia la notizia del Daily Mail, ne sono uscite soltanto con qualche livido e, ovviamente, terrorizzate.

La polizia sta ora indagando sulla sicurezza di diverse altalene del canyon che sono state costruite vicino al villaggio di Zubutli, dove è avvenuto l'incidente. "Le ragazze si sono spaventate e hanno riportato graffi, ma nessuna di loro ha riportato ferite gravi", ha detto una fonte al quotidiano locale Komsomolskaya Pravda. E ancora, la stessa fonte ha aggiunto: "È agghiacciante immaginare cosa sarebbe potuto accadere se fossero scivolate quando le altalene erano all'altezza massima".

La gola di Sulak è più profonda del Grand Canyon negli Stati Uniti e descritta come il canyon più profondo d'Europa. Dopo quanto accaduto, il ministero del Turismo del Daghestan ha fatto sapere che l'altalena in questione "non ha soddisfatto gli standard di sicurezza". E le immagini che potete vedere qui sotto stanno lì a dimostrarlo...

