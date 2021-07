Coronavirus, bambino di 5 anni contagiato: muore di ictus, il caso che sconvolge il mondo

19 luglio 2021 a

Un bambino di 5 anni è morto a causa di alcune gravi complicanze dovute al Coronavirus. Il piccolo, Wyatt Gary Gibson, figlio di un poliziotto americano, è deceduto venerdì scorso 16 luglio dopo essersi contagiato insieme a tutta la sua famiglia. Il bambino ha riportato una serie di complicazioni a causa del virus ed è morto in seguito a un ictus che putroppo non gli ha lasciato scampo.

La comunità di Chattanooga, nello stato americano del Tennessee, si è stretta intorno al dolore della famiglia e al padre, molto conosciuto per il suo lavoro. Il bimbo, secondo quanto riportano i media locali, si è infettato insieme a tutta la famiglia ma non è chiaro se avesse patologie pregresse. Quello che è certo è che dopo qualche giorno dal contagio è stato necessario il ricovero presso l'Erlanger Hospital di Chattanooga. I medici hanno fatto di tutto, ma purtroppo le sue condizioni di salute sono precipitate e per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

"Il mio migliore amico, il mio aiutante. Non era altro che gioia e felicità", ha scritto il padre in uno straziante post pubblicato su Facebook. "Amava la sua mamma e la sua sorella minore con tutto il cuore, gli piaceva costruire grandi cose, così come i cani e i cavalli. Era pieno d'amore e illuminava la vita di tutti quelli che lo conoscevano. Lo so che sei ancora qui con me ma mi manchi terribilmente. Ho perso il mio migliore amico".

