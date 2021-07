Diana Spencer, "problemi di salute mentale": Sarah Ferguson, rivelazioni pesanti: "Lei bellissima io grassa? La verità è che..."

22 luglio 2021 a

"Negli anni Ottanta c’era la bellissima Diana e poi c’era la grassa e sgraziata Fergie": Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, parla per la prima volta del suo rapporto con Lady D in una lunga intervista con People. A 24 anni dalla morte di Diana Spencer la duchessa di York rivive i suoi anni Ottanta e Novanta, anni in cui non era popolare solo per la relazione con Andrea, che sposò nel 1986 e da cui ebbe due figlie, le principesse Eugenie e Beatrice, ma anche per l'amicizia con la moglie di Carlo.

Un rapporto, quello con Diana, che pare la stampa non abbia mai accettato. "Ci avevano etichettate come 'la santa' e 'la peccatrice'. Nonostante tutti gli attacchi subiti siamo riuscite a restare unite. Anche se c’è ancora chi scrive il contrario", ha spiegato la Ferguson. Le due si conoscevano da ben prima di diventare mogli dei due fratelli reali Carlo e Andrea: le loro madri erano amiche, erano andate a scuola insieme.

"Era la mia migliore amica e la persona più divertente che conoscessi. Aveva un tempismo e un tale spirito che era una gioia totale passare del tempo con lei", aveva raccontato Sarah un paio di anni fa. Poi ha ricordato che entrambe hanno dovuto affrontare momenti bui: "Sia io che Diana abbiamo vissuto problemi di salute mentale. Ricordo che lei mi diceva: 'Fergie, quando sei in cima al piedistallo è molto facile cadere. Ora tu sei giù. Puoi solo risalire'".

