Afghanistan, l'indiscrezione: "Boris Johnson in pressing su Biden". Verso il ritorno in guerra: un morto all'aeroporto

23 agosto 2021 a

a

a

Veloci verso una guerra aperta. Secondo indiscrezioni dei media britannici, il premier inglese Boris Johnson martedì al G7 farà pressioni sul presidente americano Joe Biden per posticipare il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan, fissato al 31 agosto, per avere così giorni preziosi in più e continuare le evacuazioni di civili dall'aeroporto di Kabul. Piccolo particolare: nelle scorse ore i talebani hanno fatto sapere in via ufficiale che saranno pronti a "reagire" (sul piano militare, ovviamente) se i soldati di Usa Gran Bretagna resteranno a Kabul un giorno in più del 31 agosto. "Sarebbe una occupazione", hanno spiegato i fondamentalisti islamici. Insomma, l'ipotesi di un nuovo "ingaggio", insomma, rischia di farsi concreta.

"Una vergogna, ecco che cosa dovevamo fare". Quest'uomo ha ucciso Osama Bin Laden: orrore afghano, atto d'accusa alla Casa Bianca

L'Europa, sempre più assente nella trattativa, affida a Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, il suo auspicio: "È importante completare l'evacuazione dei cittadini dell'Unione europea, del personale locale e delle famiglie - scrive su Twitter -. I diritti degli afgani, in particolare delle donne e delle ragazze, resteranno la nostra preoccupazione principale: tutti gli strumenti dell'Ue per sostenerli devono essere usati".

"Se non ve ne andate entro il 31 agosto". Diktat dei talebani: Biden trascinato di nuovo in guerra?

Ma sul piano pratico, in Afghanistan sono le altre potenze a decidere che cosa accadrà. Gli Usa e la Gran Bretagna, certo, e dall'altro lato Russia e Cina. E sul campo si continua a morire: sono 20mila le persone in attesa di imbarcarsi su un volo militare e lasciare il Paese, all'aeroporto di Kabul. La Cnn lo definisce "l'epicentro di una lotta caotica per fuggire". E a conferma della situazione che rischia di precipitare da un momento all'altro, ecco la notizia della morte di un membro delle forze di sicurezza afghane, ucciso nel corso di una sparatoria in cui sono rimasti feriti altri tre agenti. "Questa mattina alle 4:13 - fa sapere il Bundeswehr, il Comando per le operazioni delle forze congiunte tedesco - c'è stato uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afgane e degli assalitori ignoti all'entrata nord dell'aeroporto di Kabul. Un componente delle forze di sicurezza afgane è stato ucciso e altri tre feriti",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.