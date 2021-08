Afghanistan, i talebani minacciano Biden: "Se non ve ne andate entro il 31 agosto, è occupazione e reagiremo"

23 agosto 2021 a

Arriva l'ultimatum dei talebani a Joe Biden. "Se gli Stati Uniti o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall'Afghanistan ci saranno delle conseguenze", ha avvertito Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei miliziani e membro del team di negoziazione del gruppo in un'intervista a Skynews a Doha. Secondo il "ministro degli Esteri" dell'Unione Europea Josep Borrell è altamente improbabile, se non impossibile, che le operazioni di evacuazione delle migliaia di afghani che si stanno accalcando all'aeroporto di Kabul riescano a concludersi entro la prossima settimana. Lo stesso presidente americano non ha dato rassicurazioni nemmeno sull'effettiva riuscita della missione, precettando le compagnie aeree civili e pianificando anche dei "blitz" dei militari americani fuori dall'aeroporto per andare a prelevare a Kabul chi ha diritto prioritario all'espatrio.

In cosa si possano tradurre le minacce di Shaheen e dei talebani è facile intuirlo. "Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane. Quindi se estendono il limite significa che stanno estendendo l'occupazione e non ce n'è bisogno. Se l'intenzione è continuare ad occupare l'Afghanistan si romperà la fiducia e ci sarà una reazione". Una reazione che sarà giocoforza militare. Nelle ultime ore, tra l'altro all'aeroporto della Capitale si è verificato un nuovo scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e assalitori non identificati.

Nell'area sarebbero presenti anche nuclei di miliziani legati all'Isis, per uno scenario ancora più caotico: i fondamentalisti islamici che avevano occupato Siria e Iraq e guidato gli attentati che hanno funestato l'Europa nell'ultimo decennio sono in guerra con i talebani e al Qaeda per il controllo del Paese e secondo l'intelligence americana il rischio di attentati per destabilizzare le trattative è altissimo.

