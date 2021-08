Charlene di Monaco, il divorzio da Alberto? "Si è tagliata i capelli da sola". Foto sconcertante dal Sudafrica

25 agosto 2021 a

Le voci su un divorzio imminente tra Charlene di Monaco e il principe Alberto sono balzate in poco tempo agli onori della cronaca rosa. In molti sospettavano che il lungo viaggio della principessa in Sudafrica fosse in realtà solo una scusa per mascherare una grave crisi matrimoniale. Poi il terzo intervento cui è stata sottoposta Charlene nel giro di tre mesi ha fatto sparire tutti i dubbi. Alberto, infatti, è stato il primo ad annunciare la riuscita dell'operazione e le condizioni stabili della moglie. Per di più, aveva dichiarato che lui, insieme ai due figli Jacques e Gabriella, sarebbe andato in Sudafrica proprio per stare accanto alla principessa in un momento così difficile.

Adesso è Charlene a togliere ogni dubbio, pubblicando una foto in cui la famigliola compare felice e al completo. A corredo dello scatto, questa didascalia: "Non potrei essere più emozionata di avere la mia famiglia con me". Poi ha fatto anche una piccola precisazione sul look della figlia: "Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli!! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare".

La famiglia, insomma, si è riunita dopo lunghi mesi di lontananza. Charlene era rimasta in Sudafrica a causa di un’infezione procurata a seguito di un intervento ai denti. La principessa comunque, com'è possibile vedere dalle foto pubblicate, è indubbiamente in ripresa. Mentre le voci di divorzio sono, per ora, archiviate.

