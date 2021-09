Tennessee, inseguito dalla polizia si evira e lancia il pene dal finestrino dell'auto: "Devo salvare il mondo"

04 settembre 2021 a

Una storia che ha dell'assurdo. In Tennessee, Stati Uniti, un uomo inseguito dalla polizia si è evirato e ha poi lanciato il pene dal finestrino della sua auto in corsa. Tyson Gilbert, questo il nome del 39enne, una volta fermato dagli agenti ha spiegato loro di essere stato mosso da "voci" che sentiva alla radio. Queste - è stato il racconto poi diffuso dal Daily Mail - gli avrebbero detto che così avrebbe salvato il mondo.

Gilbert era fermo in una piazzola di sosta dell’autostrada locale all’altezza di Dowelltown, quando la polizia gli si è affiancata per un controllo. Nulla di grave, quanto più un'ispezione di routine: "Quando mi sono fermato dietro di lui e ho acceso le luci, è partito e si è rifiutato di fermarsi – ha raccontato ai media l0cali l’agente Bobby Johnson -. Ha svoltato in Old Liberty Road e si è fermato. Ha aperto la portiera. Era nudo e coperto di sangue. Poi ha chiuso la portiera e ha continuato a guidare".

Arrivati sul posto i rinforzi, le pattuglie si sono date all'inseguimento. Solo buttando i chiodi sulla strada gli agenti sono riusciti a fermare la corsa di Tyson e a trasferirlo al Vanderbilt Hospital per essere medicato. Inspiegabile il gesto dell'uomo ora in custodia cautelare. Mentre proseguono le verifiche degli agenti per capire quanto accaduto.

