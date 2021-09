Afghanistan, annunciati i primi nomi del governo dei talebani: chi c'è alla Difesa, schiaffo a Biden e Occidente

07 settembre 2021 a

Nuovo governo in Afghanistan. Dopo il ritiro delle truppe occidentali e l'assalto a Kabul, i I talebani hanno annunciato i primi nomi del nuovo esecutivo che li vede nuovamente alla guida del Paese. Primo ministro "provvisorio" il mullah Mohammad Hasan. Vice leader Abdul Ghani Baradar, co-fondatore dei talebani nonché negoziatore con gli Stati Unita a Doha e capo politico degli studenti coranici. Alla Difesa è stato nominato Mawlawi Mohammad Yaqoob, figlio del mullah Omar, mentre Sirajuddin Haqqani guiderà il dicastero dell'Interno.

Questi i nomi pronunciati in conferenza stampa dal portavoce Zabihullah Mujahid che ha poi precisato: "Ci sono ancora alcuni ministeri da assegnare, ma noi cerchiamo di nominare delle figure di alta professionalità anche nelle posizioni di sottosegretario. Vogliamo concentrarci sulla professionalità delle personalità che opereranno per questa amministrazione. Questa è un'amministrazione che deve affrontare i problemi immediati del paese: la povertà per esempio, mentre il tema della sicurezza è stato risolto perché non c'è più la guerra".

Ma continuano i soprusi nei confronti di donne e ribelli. A preoccupare oltre modo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l'Occidente sarà anche la nomina di Yaqoob alla Difesa. È lui il signore della guerra che ha animato la fulminea riconquista di tutte le province da parte degli islamisti, ha guidato l'offensiva dei talebani in Afghanistan e figlio del fondatore del movimento dei jihadisti. Insomma, stando ai nomi sembra che i talebani non siano cambiati affatto rispetto a quanto invece promesso. Proprio qualche giorno fa il loro portavoce aveva spazzato via ogni dubbio ribadendo: "Il nuovo governo dei talebani in Afghanistan "senza alcun dubbio, sarà un governo islamico. Qualunque sia la combinazione, che sia islamico è garantito".

