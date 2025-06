Trump, indagine su Biden. "Cospirazione", cos'è successo nello Studio Ovale

Secondo il testo diffuso dall'esecutivo statunitense, il presidente ha incaricato il legale della Casa Bianca di "indagare, nella misura massima consentita dalla legge, se alcuni individui abbiano cospirato per mentire al pubblico sullo stato mentale di Biden ed esercitare in modo incostituzionale le prerogative e le responsabilità del Presidente".

Il tema è quello sul tavolo della politica americana e mondiale da svariati mesi: il presunto declino cognitivo di Biden, apparso spesso spaesato e frastornato anche in varie occasioni pubbliche, compreso il vertice del G7 in Puglia la scorsa estate.

Dalla Casa Bianca un colpo durissimo, concreto e senza precedenti contro Joe Biden . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato l'avvio di un'indagine sull'entourage del suo predecessore democratico. Il sospetto, pesantissimo, è quello di una " cospirazione " per nascondere il declino dell'ex commander in chief e usurparne il potere.

Trump ha affermato che "è sempre più chiaro che gli ex consiglieri del presidente Biden hanno usurpato l'autorità di firma presidenziale attraverso l'uso di un sistema di firma robotica". Il presidente repubblicano, che prima della sua elezione aveva promesso di cercare "vendetta" contro i suoi avversari politici, ritiene che "questa cospirazione rappresenti uno degli scandali più pericolosi e inquietanti della storia americana". In altre parole, è la tesi dell'amministrazione Trump, il dubbio è che non sia stato Biden a firmare personalmente alcuni atti nella fase conclusiva del suo mandato, ma alcuni consiglieri si siano arrogati il diritto di decidere alle spalle di un presidente giudicato "allo sbando".

La replica di Biden non si è fatta attendere. L'ex vicepresidente di Barack Obama ha respinto le affermazioni di Trump e di altri repubblicani. "Voglio essere chiaro: durante la mia presidenza, le decisioni le ho prese io. Ho deciso su grazie presidenziali, ordini esecutivi, legislazione e proclamazioni. Qualsiasi insinuazione contraria è ridicola e falsa". L'ex presidente ha definito le accuse a suo carico una "distrazione" orchestrata da Trump e dai repubblicani del Congresso, finalizzata a garantire l'approvazione di leggi che tagliano programmi essenziali come Medicaid per finanziare sgravi fiscali destinati a grandi aziende e miliardari.