Boris Johnson, il dramma: come è morta la madre. La toccante battaglia di Charlotte "per una vita normale"

Grave lutto per Boris Johnson. La madre del premier inglese, Charlotte Johnson-Wahl, è deceduta dopo una lunga battaglia contro il Parkinson. La donna - secondo quanto comunicato dalla famiglia - sarebbe morta "improvvisamente e pacificamente" lunedì 13 settembre al St, Mary’s Hospital di Paddington a Londra all'età di 79 anni. Charlotte era una pittrice nota soprattutto per i suoi ritratti. Anche con l'avanzare della malattia la madre di BoJo non aveva accantonato l'idea di vivere una vita normale, cercando di continuare a coltivare la sua arte. "Provo a dipingere ogni giorno se ce le faccio, anche se devo andare spesso in ospedale. Riesco ancora a farlo, anche se il mio braccio fa all’improvviso movimenti totalmente non intenzionali, facendomi scoppiare in lacrime", aveva raccontato lei stessa in un'intervista.

Lo stesso Johnson l'aveva descritta anche in occasioni formali come una colonna portante della famiglia. Lei - aveva detto nel suo primo discorso di insediamento nel 2019 - "mi ha insegnato a credere nell'uguale importanza, nella pari dignità, nell’uguale valore di ogni essere umano sul pianeta".

La stessa Charlotte vantava un passato importante, in quanto figlia dell’avvocato Sir James Fawcett, presidente della Commissione europea per i diritti umani negli anni '70. Charlotte Johnson Wahl frequentò l’Università di Oxford prima di interromperla per trasferirsi in America con Stanley Johnson, sposato nel 1963 e dal quale ebbe 4 figli. Il più noto proprio il primo ministro inglese.

