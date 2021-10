Cleo Smith, maxi-ricompensa per la bimba di 4 anni scomparsa: quanto mette sul piatto il governo

21 ottobre 2021 a

Tutto il Paese è mobilitato per ritrovare la piccola Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa all'1,30 di sabato 16 ottobre mentre era nella tenda in un campeggio con la sua famiglia. Il governo dell'Australia occidentale ha offerto una ricompensa di un milione di dollari a chiunque fornisca informazioni utili al suo ritrovamento. La polizia, infatti, è convinta che la piccola sia stata rapita.

"Spero che qualcuno si faccia avanti. Se la ricompensa può motivare ad aiutarci a riportare a casa Cleo, allora siamo più che felici di offrirla" ha detto il ministro della polizia Paul Papalia. "Stiamo tutti pregando per un risultato positivo. Vogliamo garantire che la polizia abbia tutto ciò di cui ha bisogno per risolvere questo caso ed è per questo che il mio governo non esita a sostenerla con questa offerta di ricompensa" ha detto il premier Mark McGowan.

La vacanza al Quobba Blowholes camping, sulla Coral Cost australiana, è diventata un incubo quando alle 6 del mattino del 16 ottobre Ellie, la mamma di Cleo, svegliata dalla sorella più piccola, si è accorta che la bambina non c'era più. Era scomparsa, insieme al suo sacco a pelo rosso. Dopo averla cercata nei dintorni la donna e il compagno hanno chiamato la polizia. Le forze dell'ordine sono subito intervenute e si sono aggiunti anche elicotteri privati per rintracciare la bambina. Per ora però di lei non ci sono tracce. Le ricerche vanno avanti, nella speranza di ritrovarla al più presto.

