Maddie McCann, caso riaperto: ripartono le ricerche in Portogallo

Sono ricominciate le ricerche per Madeleine McCann , la bimba di tre anni sparita nel 2007 mentre si trovava in vacanza in Portogallo con la famiglia. Nelle scorse ore, gli agenti tedeschi hanno raggiunto la località di Praia da Luz per setacciare la zona insieme alla polizia portoghese. Nel frattempo, la Metropolitan Police di Londra sarebbe al corrente dell’operazione e ne starebbe seguendo l’evoluzione.

Per quel che riguarda Bruecker, si trova in carcere in Germania per lo stupro di una turista americana. Ma se non verranno trovati ulteriori indizi, verrà liberato a settembre dopo aver scontato la pena. L'uomo, stando a quanto scoperto nel 2022, lavorava saltuariamente per l’Ocean club. In passato, inoltre, dai tabulati del cellulare emerse che subito dopo la scomparsa di Maddie vendette un’auto. A un amico, poi, il tedesco avrebbe confessato di aver rapito una bambina vantandosi anche di essere riuscito a entrare in diverse camere dell’Ocean Club per rubare gioielli, soldi e passaporti. La polizia starebbe valutando la possibilità di un suo coinvolgimento nel caso a partire dal 2020.

La sera della scomparsa della piccola, i genitori della bambina stavano cenando con degli amici in uno dei ristoranti dell’albergo. Nella loro camera, invece, erano rimasti a dormire Maddie e gli altri due figli, i gemelli Sean e Amelie, che all’epoca avevano due anni. Il giorno dopo avrebbero lasciato il Portogallo e sarebbero tornati a casa, in Inghilterra.