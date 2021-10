Fischerman's Friend, la titolare Doreen Lofthouse muore: sconcerto in famiglia, a chi ha lasciato tutti i suoi 50 milioni

24 ottobre 2021 a

La signora Doreen Lofthouse era la titolare dell'azienda inglese Fischerman's Friend, produttrice delle storiche e famosissime caramelle vendute in 120 paesi. Morta sei mesi fa alla veneranda età di 91 anni, l'imprenditrice torna a far parlare di sé per il suo testamento. A capo di un impero da con fatturato annuo medio di 55 milioni di sterline e un patrimonio personale di 41 milioni di sterline (poco meno di 50 milioni di euro), Doreen ha pensato bene di non destinare nemmeno un centesimo al figlio. Il tesoretto è andato tutto alla Lofthouse Foundation, ente benefico situato a Fleetwood, nel Lancashire, mentre altre 300mila sterline sono state distribuite ai suoi dipendenti. E il figlio, come detto, è rimasto a bocca asciutta.

La notizia sta facendo discutere la Gran Bretagna e ha fatto presto il giro del mondo, vista la fama del marchio di famiglia e la storia, molto particolare, della Lofthouse. Dopo aver sposato il discendente del fondatore della Fischerman's e aver da lui divorziato nel 1973, l'arzilla Doreen ha sposato il nipote dell'ex marito restando dunque in famiglia e soprattutto in azienda. Una scalata a cui ha affiancato il grande impegno nella "charity"; con le ricchezze derivanti dalla vendita delle caramelle ha infatti contribuito, tra le tante opere benemerite, a rinnovare l'ospedale di Fleetwood con 1,6 milioni e a installare una nuova statua nella piazza principale della città, alla modica cifra di 750mila sterline. Al figlio resta una consolazione: sarà lui a guidare la ditta.

