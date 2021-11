Olanda, Green pass ovunque e tornano le restrizioni: Covid, la situazione precipita. Paura nella Ue

02 novembre 2021 a

Tempi bui di nuovo in Olanda alle prese con un intensificarsi dei casi di coronavirus. Il premier Mark Rutte, dopo gli ultimi dati negativi sul Covid, ha deciso nuove misure di restrizione. Si torna così al distanziamento sociale (un metro e mezzo) e all'obbligo di indossare la mascherina nelle stazioni ferroviarie e nei musei. Obbligo che varrà anche per gli studenti universitari nei posti dove studiano e per chi lavora a contatto con altre persone.

Il Green Pass, che ad oggi era in uso per solo per entrare nei ristoranti al chiuso, sarà obbligatorio anche per entrare nei musei e nei dehors dei bar. Il governo torna anche a riconsiderare la possibilità dello smart working. "Se non siete vaccinati ripensateci", ha spiegato il premier Mark Rutte. Misure che saranno valide per 10 giorni, fino al 12 novembre, quando il governo olandese monitorerà di nuovo i numeri di ricoveri e terapie intensive. Ma se la situazione non dovesse migliorare, non sono escluse nuove restrizioni.

Situazione critica anche nel sud dell'Europa. Da oggi, 2 novembre, in Grecia sarà necessario il Green Pass per entrare negli uffici pubblici, nelle banche e nei negozi, a parte gli alimentari e le farmacie. Per poter lavorare, senza essere vaccinati, bisognerà sottoporsi a due test a settimana, a spese del lavoratore. Lo ha comunicato il ministro della Salute Thanos Plevris, sottolineando che "il Paese non può permettersi un altro lockdown". Da venerdì 5 ottobre, tutti i maggiorenni già vaccinati, potranno già ricevere la terza dose.

