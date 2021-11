Aereo fuori controllo, sulla sua rotta ci sono i paracadutisti: terrificante

05 novembre 2021 a

Si sono vissuti momenti di terrore pure nei cieli di Mossel Bay, in Sudafrica. Come testimonia questo agghiacciante video che sta facendo il giro dei social, un gruppo di paracadutisti ha rischiato di essere travolto dall'aereo privato dal quale si erano appena lanciati a circa 16mila piedi. Ad un certo punto, infatti, il velivolo è come fuori controllo. Dalle immagini si vede che comincia a roteare su se stesso e a precipitare rischiando così di schiantarsi contro i paracadutisti in volo.

Secondo quanto riportano i giornali locali citati dal Corriere della Sera, il pilota, alla fine, è riuscito a riprendere il controllo dell'aereo ed è poi atterrato come previsto in tutta sicurezza.

Nessuna conseguenza per il gruppo di paracadutisti, a parte il grande spavento. C'è da scommetterci che solo i più temerari di loro si lanceranno ancora da un aereo in volo.

Solo un mese fa in Russia, 16 persone sono morte in un incidente aereo. Il velivolo, un L-410, che trasportava 22 paracadutisti si è schiantato vicino alla cittadina di Menzelinsk, nella regione del Tatarstan. Sei persone sono state estratte vive dal relitto dai vigili del fuoco ma le loro condizioni sono state da subito molto gravi. Due di essi sono stati trasferiti in una clinica a Menzelinsk, mentre altri quattro erano stati spostati a Naberezhnye Chelny. Per tutti gli altri non c'è stato nulla da fare.

