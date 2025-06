Shanghai-California, volo di soli 30 minuti? Il test che può cambiare tutto

Un volo Shanghai-California in 30 minuti? Presto potrebbe essere possibile. Un gruppo di ricercatori cinesi dell'Accademia delle Scienze ha effettuato con successo un test sul motore a detonazione obliqua, il primo al mondo. Si tratta di un progetto scientifico che mira a costruire un velivolo in grado di raggiungere qualsiasi luogo nel mondo entro un'ora prima del 2030.

Questo nuovo motore, come si legge sul Corriere della Sera, utilizza onde di detonazione oblique come forza di supporto e si alimenta semplicemente con il cherosene aeronautico RP-3, un cherosene commerciale comune. Tuttavia, ci sono ancora dei problemi da risolvere, come il fatto che i motori supersonici usati finora, che hanno fatto affidamento sull'idrogeno o sull'etilene come combustibile e che si accendono rapidamente, hanno dei requisiti di stoccaggio poco pratici. Il cherosene aeronautico RP-3, tra l'altro, pur avendo una maggiore densità energetica, rende difficile l'avvio del motore a metà volo.