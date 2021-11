Australia, una donna porta al guinzaglio un'altra donna. Foto choc in strada, chi sono queste due

15 novembre 2021 a

Una scena davvero raggelante quella immortalata da un uomo a un semaforo mentre aspettava il verde. Sulle strisce pedonali, sono passate davanti alla sua macchina due donne, la prima, che ha tutta l'aria di essere una ragazza normale, porta al guinzaglio la seconda, incappucciata, che cammina due passi dietro di lei. Lo scatto, che è stato scattato in una strada di Adelaide, in Australia, ha fatto il giro del mondo.

Nell'immagine si vede bene che la donna che viene portata al guinzaglio indossa una sorta di passamontagna integrale di colore bianco, una minigonna nera e stivali alti neri anche quelli. La foto pubblicata per la prima volta da Reddit, è stata immediatamente commentata da migliaia di utenti. Le reazioni sono state di ogni tipo. C'è chi si è scandalizzato e chi invece ci ha riso sopra: "In fondo non fanno male a nessuno".

E non è la prima volta che accade un fatto del genere. A fine ottobre Sardegna Live, ha pubblicato lo scatto di una donna che a Iglesias portava al guinzaglio un uomo in gonna e tacchi a spillo. Potrebbe trattarsi di "petplay", una sorta di gioco che fa chi ama le pratiche sadomaso.

