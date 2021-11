Charlene di Monaco malata? Forse no: l'indiscrezione dell'anonimo dietro il ritorno e il ricovero

21 novembre 2021 a

a

a

No smette di far parlare Charlene di Monaco. La principessa è di nuovo ricoverata, a pochi giorni dal suo ritorno in famiglia. Eppure sono in tanti a dubitare del reale motivo per cui la moglie del principe Alberto sia in Svizzera. A gettare nuova benzina sul fuoco è il settimanale Voici, secondo cui il vero motivo per cui Charlene non era presente alla Festa Nazionale accanto ad Alberto, ai figli e al resto della famiglia Grimaldi, non è quello raccontato dai media.

"Charlene ha retto una settimana a Monaco - si legge riportando una fonte anonima -, ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo".

Non solo, perché la principessa sarebbe "determinata a salvarsi". Insomma, nella casa Reale non tutto sembra filare liscio. Già i mesi scorsi si era vociferato di una crisi tra Charlene e il marito. E ancora una volta i problemi sembrano essere gli stessi: "Sua moglie non era pronta a rientrare, è stato Alberto a insistere perché voleva che lei lo accompagnasse a Dubai il 13 novembre e che fosse presente alle celebrazioni per la Festa Nazionale. Charlene ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati". Non è da meno Alberto. Il settimanale non esclude che dopo le cure in Svizzera, la principessa possa firmare le carte del divorzio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.