L'escort e l'anziano, dettagli scabrosi: "Aveva 70 anni, si è messo il naso di un maiale e...". Sconvolgente

Dettagli intimi e bizzarri quelli condivisi da alcune escort australiane, che hanno raccontato le loro esperienze personali in un'intervista a The Archive, come raccontato dal Daily Mail, citato da Dagospia. Una di loro, nota come Olive Pearl, ha spiegato che una volta le è stato chiesto di giocare con i palloncini da festa. Il cliente avrebbe chiesto a due donne di unirsi a lui per poi far saltare in aria i palloncini e lanciarli in giro. "Abbiamo passato un'ora e mezza a gonfiare palloncini, farli scoppiare e strofinarli contro noi stessi e basta", ha raccontato la donna.

La escort poi ha confessato che un altro uomo aveva portato con sé una torta al cioccolato, chiedendole di sedersi su di essa e poi di strofinargliela su tutto il corpo. "Nei suoi capelli, sulla sua faccia, su tutto", ha detto. L'artista burlesque Evana De Lune, invece, ha parlato della sua esperienza nel bar di un club per un esclusivo evento poliamoroso. Stava ballando, quando ha deciso di fare la spaccata: "C'era una donna seduta al bar e quando sono scivolata lentamente verso il basso l'ho sentita gemere in modo udibile, ed è stato il momento migliore della mia vita".

Un altro escort poi ha raccontato di aver incontrato il suo cliente in un ristorante esclusivo. Si trattava di un uomo di circa 70 anni, che - una volta a casa - si è spogliato e ha indossato il naso di un maiale, per poi comportarsi come l'animale della fattoria. "Sono tornato a casa e ho iniziato a contare i soldi, ci ho messo anni, non ho mai guadagnato così tanto da allora", ha detto. Altri lavoratori del settore, invece, hanno rivelato di aver rifiutato la prestazione dopo che era stato chiesto loro di coinvolgere gli animali domestici dei clienti. Infine, sarebbero molto comuni i feticisti dei piedi chiedono se possono "annusare l'interno delle scarpe".

