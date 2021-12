Esplode gomma dell'aereo durante il decollo, panico in pista: un finale impensabile, il video

03 dicembre 2021 a

Strano, ma vero. Immagini davvero insolite che arrivano dritte dritte dal Nepal, da un aeroporto nei pressi della capitale, Katmandu. Ecco nel video un gruppo di persone che spinge un aereo lungo la pista di decollo. Un video che è diventato virale nel giro di poche ore, dopo che sono state condivise su Twitter dall'utente che ha innescato la più classica catena di rilanci.

Per la precisione, l'incidente è avvenuto in uno scalo che si trova nel distretto di Bajura. Secondo quanto riferito dai media locali, per la precisione da Nepal News, l'aereo - della compagnia Tara Airlines - ha bucato una delle gomme del carrello posteriore, rendendo impossibile il decollo. Ma, come si vede in modo piuttosto lampante dalle immagini, anche estremamente difficoltoso lo spostamento del "bestione".

E così, per "rimuovere" l'aereo dalla pista, ecco intervenire un nutrito gruppo di forzuti passeggeri. Dalle immagini si nota come la maggior parte di loro siano occidentali, tra turisti e scalatori. E così, pur tra mille sforzi, sono riusciti a spingere l'aeromobile al di fuori della striscia d'asfalto necessaria per decollo ed atterraggio.

